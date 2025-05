"Amici 24", Anna Pettinelli vince il guanto di sfida dei prof: "Salva per miracolo"

"La verità è che sono salva per miracolo" replica Anna Pettinelli in tutina bianca dopo l'esibizione che l'ha vista lanciarsi in prese incredibili grazie anche all'aiuto dei ballerini professionisti della scuola: "Io li devo ringraziare, siamo diventati come fratelli" dice. Non sono poi mancate le frecciatine alla collega Lorella Cuccarini, che si è esibita in coppia con Malgioglio: "Lei è sempre perfetta, la mia è sana invidia". E conclude: "Grazie mi sono divertita come una pazza. Mi avete insegnato la disciplina del ballo che non conoscevo". L'ultimo commento prima di ricevere il guanto d'oro gigante è di Amadeus: "In questo "Amici" hai scavallato!".