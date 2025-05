Amici verso la semifinale: per Alessia arriva il guanto "eccellenza"

Una sfida stimolante per Alessia, che la accoglie con entusiasmo: "Bellissimo, secondo me è un po' come se ci mettessero contro per un'assegnazione. Secondo me ce la possiamo giocare bene". La ballerina passa poi a elencare i punti positivi della prova: "Faccio il mio, ho a disposizione un coreografo, posso mettere in risalto i punti di forza...". Francesco inizia subito le prove in sala e insieme al coreografo pensa a come impostare il lavoro: "Per dimostrare che sei un'eccellenza, secondo te cosa devi metterci dentro? Voglio che tu sia sicuro di quello che fai". Anche per Alessia è un banco di prova importante, come le ricorda la coreografa: "In quel minuto si deve vedere tutto. Che cosa vuoi far vedere di Alessia?". La ballerina è certa del suo tratto distintivo: "Sicuramente la forza, che è un po' maschile. A volte non l'accetto, ma riconosco che è proprio il mio punto di forza".