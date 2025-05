Dopo un momento di evidente incertezza, Cristiano sceglie di eliminare la ballerina della squadra di Alessandra Celentano, ponendo così fine al suo percorso all’interno della scuola. Per la giovane danzatrice, tuttavia, l’eliminazione non segna una sconfitta, ma piuttosto l’inizio di nuove opportunità. A lei viene infatti offerta una prestigiosa borsa di studio a New York e due contratti professionali: uno in Italia e uno in Cina, a Pechino. La sorpresa più significativa, però, arriva proprio alla fine, quando Maria De Filippi le rivolge un invito speciale per il futuro: la possibilità di tornare ad "Amici" nel mese di settembre, stavolta nel ruolo di professionista. "Se vuoi, puoi stare qua. Secondo me, però, un'esperienza all'estero, fai bene a fartela", le dice la conduttrice, lasciandole piena libertà di scelta.