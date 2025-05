Ad Amici 24 TigNo riceve una sorpresa che lo emoziona. Il cantante, in finale con Antonia per la categoria Canto, riabbraccia i genitori che non vedeva da mesi. La madre lo ha stretto forte a se e poi gli ha detto di essere orgogliosa di lui, ma anche ha parlato anche della fidanzata, la ballerina Chiara: "Quella ragazza mi piace tanto".