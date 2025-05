A chi dedichi la tua vittoria?

Alla mia famiglia perché mi è stata sempre accanto, mi ha sempre sostenuto e ha fatto tanti sacrifici per farmi studiare, devo tanto a loro. In particolare a mio fratello Rosario, con questa vittoria ho realizzato anche il suo sogno. Lui aveva provato due volte a partecipare ad Amici come cantante, ma non è riuscito a entrare. È stato lui ad iscrivermi, ce l'abbiamo fatta insieme