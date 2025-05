Parlando della scuola Pier Silvio Berlusconi ha voluto poi aggiungere: "La scuola di Amici è un luogo speciale dove i giovani talenti imparano a cadere e rialzarsi, a costruire la propria strada con passione e determinazione" e infine ha ringraziato nuovamente la conduttrice per il suo prezioso lavoro: "Cara Maria, il tuo lavoro è prezioso non solo per la televisione, non solo perché intrattiene un grande pubblico, ma perché trasmette a tutti i giovani valori positivi che insegnano a crescere".