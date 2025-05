TrigNO (Pietro Bagnadentro), è arrivato secondo ad "Amici" dietro il ballerino Daniele. Ha trionfato nella categoria Canto ed è stato premiato dalle Radio. Originario di Asti, il 23enne allievo di Anna Pettinelli da tempo vive a Milano, ha una laurea in Economia e un passato da calciatore, che ha dovuto abbandonare per un infortunio. Durate i mesi nella scuola ha pubblicato gli inediti "A un passo da me", "Maledetta Milano", "100 sigarette" e "D'amore non si muore" che saranno raccolti nel suo primo ep in uscita il 23 maggio. Ha già annunciato due live a Roma e Milano per novembre. A tgcom24 ripercorre le tappe della sua esperienza e parla d'amore: nella casetta si è innamorato della ballerina Chiara.