Addio a Pippo Baudo, è morto a 89 anni "l'uomo che inventò la televisione"

Dal 1987 al 1988 è stato direttore artistico di Canale 5, per tornare poi alla Rai: prima su Raidue con una serie di "Serata d'onore" (1989), poi su Raiuno con "Gran Premio" (1990), "Varietà" (1991), "Luna Park" (1994-96), "Papaveri e papere" (1995), "Mille lire al mese" (1996). Dal 1989 al 1997 è stato direttore artistico (e dal 2000 presidente) del Teatro Stabile di Catania, nel 1994 ha assunto la direzione artistica della Rai, fino alle dimissioni del maggio 1996. È proprio in questo periodo di rottura con la tv di Stato che Baudo esordisce a teatro con il musical di Garinei e Giovannini "L'uomo che inventò la televisione", giocato sul suo ruolo iconico nella tv italiana e anche sul tormentone "l'ho inventato io" a lui associato per il gran numero di talenti lanciati nel corso della sua carriera.