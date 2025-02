Buone notizie per i fan affezionati a Pippo Baudo. Il decano dei presentatori televisivi (88 anni) è ricomparso sui social con una foto in cui posa sorridente insieme a Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Il modo migliore per smentire le notizie allarmistiche che ogni tanto circolano su di lui e sulla sua salute, l'ultima in ordine di tempo quella di un incidente domestico che poi Baudo aveva prontamente smentito.