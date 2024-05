La notizia di un suo ricovero d'emergenza si è diffuso rapidamente in rete, tanto che il suo entourage è stato costretto a smentire pubblicamente l'indiscrezione: "Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene". Dal 2015 Pippo Baudo ha deciso di ritirarsi a vita privata per godersi la famiglia, dopo mezzo secolo passato in televisione. A quanto fanno sapere i suoi collaboratori Baudo non ha problemi di salute, anche se l'anno scorso le parole del suo amico Pippo Balistreri, direttore di palco al Festival di Sanremo da più di 40 anni, avevano allarmato il pubblico. Ospite in tv da Marco Liorni aveva ricordato i momenti passati insieme e lanciato poi l'indiscrezione: "Mi emoziono perché lui sta male, credo".