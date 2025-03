Eleonora Giorgi, l'ultima apparizione in tv a "Verissimo": "Amo ancora di più la mia famiglia"

Eleonora Giorgi non ha mai nascosto di sentirsi a proprio agio a "Verissimo" e il 2 febbraio 2025, in quella che sarà l'ultima sua apparizione in televisione, decide di tornare da Silvia Toffanin per raccontare le ultime novità sull'evoluzione della propria malattia. "Ciao Silvia, che bello essere con voi", esordisce Eleonora. E aggiunge: "Da cinque giorni ho un attacco reumatico di dolori alla schiena, ma questa è una cosa che non c'entra con la mia malattia". Riguardo al tumore al pancreas, invece, chiarisce: "Ci siamo lasciate che io dovevo vedere gli oncologi e ti parlavo di un bivio, ma in realtà nessun bivio: hanno scoperto una metastasi al cervello. Nel giro di una settimana ho fatto la radiochirurgia, cosa che i miei poveri compagni di sventura conoscono perché come viene usata da tanto tempo per il seno e per molti tumori. Al cervello, però, un po' di paura l'ho avuta". E aggiunge: "Dobbiamo sempre battere le mani clamorosamente alla nostra qualità umana e professionale della nostra sanità. Sono andata a fare la cosa preparatoria: una maschera tipo quella delle olimpiadi del fioretto, fatta di un materiale particolare che ti aderisce come un calco. Devo dire, però, che la mia professione mi ha abituata un po' a tutto: per due volte mi hanno fatto il calco da morta per un film e quindi, anche per questa maschera, mi sono messa nella scena di un film".