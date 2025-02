Eleonora Giorgi: "Hanno scoperto una metastasi al cervello"

Nonostante le difficoltà, Giorgi mantiene un atteggiamento positivo e non smette di sperare in nuove possibilità di cura: "Non sono rassegnata, sono serena e aperta a tutto, anche ai miracoli", afferma, riferendosi a un farmaco che potrebbe rappresentare una svolta. "Negli Stati Uniti ha tutte le certificazioni per essere approvato, manca il timbro e la firma. Dovrei chiamare Donald Trump per chiedergli di farlo approvare dalla Food and Drug Administration", aggiunge con la sua inconfondibile ironia.