Eleonora Giorgi e la malattia: "Il tumore è progredito, valuto cure palliative"

Dopo l'esito degli esami, l'artista confessa di sentirsi "davanti a un bivio" di fronte all'ipotesi di sottoporsi a un nuovo ciclo di cure invasive. "Dal punto di vista fisico questo anno è stato spaventoso ma è stato anche il più bello per quello che si è creato con i miei figli e con il resto della famiglia", dice l'attrice romana. "Vorrei che tutti i giorni che mi rimangono fossero pieni di vita, ho troppa paura di finire in un letto d'ospedale a cause di cure di supporto".