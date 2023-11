Eleonora Giorgi: "Ho un tumore al pancreas ma posso operarmi"

Eleonora Giorgi si confida con il pubblico di "Pomeriggio Cinque" e rivela di avere un tumore al pancreas. "Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l'operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia". Così l'attrice 70enne, in diretta a Canale 5, parla della sua malattia e annuncia che presto verrà operata.

Eleonora Giorgi non vuole vergognarsi della sua malattia e spiega perché ci tiene a rendere pubblica questa notizia così intima e delicata anche se qualcuno, molto vicino a lei, le ha consigliato di non farlo. "Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia - considera e aggiunge - una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male. Magari

tornerò qui con una parrucchetta", conclude l'attrice con il sorriso dopo aver ringraziato i suoi due figli "per lo straordinario amore" che le hanno "testimoniato".