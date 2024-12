Valeria Rossi a "Verissimo": "Da bambina sono stata vittima di abusi"

Rossi ha poi parlato di come abbia rimosso a lungo quest'episodio, avvenuto quando era ancora una bambina, prima di parlarne per la prima volta nel suo libro "Come un cane bianco": "Questi episodi sono iniziati quando avevo 10 anni - ha spiegato -, ho avuto anche un fenomeno di mutismo selettivo che è durato un anno e mezzo. I traumi possono lasciare tanti effetti, lo stress post traumatico può avere molti sintomi e provocare anche la disorganizzazione o la dispersività". Secondo quanto raccontato dalla cantante, nessuno a casa sua si era accorta di quanto accaduto: "Nessuno mi ha capita, forse perché non c'erano gli strumenti e la serenità perché erano concentrati su altro - ha aggiunto -. Ho realizzato questa cosa quando ho avuto modo di esternarla e raccontarla agli altri, il fatto di avere qualcuno con cui confidarti". Anche a distanza di anni, però, le cose non sono cambiate. Nel suo libro, infatti, Rossi scrive che il padre le avrebbe detto di tacere su quegli episodi e "non rovinare una famiglia": "Faceva parte di una certa generazione questo comportamento un po' omertoso - ha detto -, paradossalmente l'apparenza contava di più di quello che succedeva dentro".