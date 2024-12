Eleonora Giorgi: "Mi sono ammalata un po' troppo presto per avere i farmaci del futuro"

"Attendo una tac di riscontro prima di Natale per vedere questo mostro che nonostante le chemio ha continuato a progredire. Abbiamo fatto tutto quello che è nei protocolli di tutto il mondo ma io ho avuto una sfortuna che è stata quella di ammalarmi un filo prima del dovuto, sta per esplodere tutta una nuova frontiera di nuovi farmaci che prima erano sperimentali e oggi sono sperimentati con risultati eccellenti. Sono la nuova frontiera dei fermaci" ha spiegato l'attrice che nel dicembre del 2023 ha annunciato di avere un tumore al pancreas. "Prego che arrivino i farmaci. Sono molto speranzosa, non ho più paura" ha concluso Eleonora Giorgi.