"Il Volo": "Noi siamo come una famiglia"

"È una relazione che è cresciuta anno dopo anno e la cosa bella è scoprirci giorno dopo giorno, nelle nostre fragilità e difetti" ha proseguito. "Noi siamo come una famiglia, come i fratelli non ci siamo scelti, non abbiamo deciso di metterci insieme" ha concluso Gianluca Ginoble. "Il Volo" ha poi ricordato al pubblico a casa il grande concerto dal titolo "Il Volo - Natale ad Agrigento", in onda la sera del 24 dicembre su Canale 5.