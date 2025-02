Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: "Ha fatto tutto ciò che poteva, ora vive serenamente"

"Ci siamo detti tutto quello che dovevamo dirci, non ho nessun rammarico. Mio padre se n’è andato troppo in fretta, invece, con Eleonora, è stato meraviglioso questo percorso", confida, sottolineando l’importanza di condividere i propri sentimenti con le persone care. "Noi che rimaniamo, abbiamo bisogno di dire 'ti voglio bene'. Lei non si fa coccolare, ma le ho espresso tutto il mio amore".