Nel 1982 ebbe un breve flirt con la stella di Hollywood Warren Beatty. Poi sarebbe arrivato l'amore con Massimo Ciavarro, dal quale ha avuto il secondo figlio, Paolo, nel 1991. I due si incontrano prima sul set di "Sapore di mare 2" e poi a casa di Vittorio Cecchi Gori: "Mi chiese il numero ma non mi telefonò per mesi: una domenica di ritorno dal mare trovo i ladri in casa e il telefono che squillava. Era Massimo: 'Scusa ti devo lasciare, c’ho i ladri'...". Giorgi e Ciavarro si sposano nel 1993 e si trasferiscono in campagna: "Compravamo casali in rovina per rimetterli a nuovo, restauravamo mobili e avevamo Paolo, il bambino più bello del mondo: ma Massimo era sempre un po' scontento. Lui al contrario della gente del cinema non si è mai dato arie: la prima volta che l’ho visto sul set mi ha detto “io non te garantisco niente... tutte 'ste battute da dire'...".