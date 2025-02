Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro: "Grazie a mamma io e mio fratello ci siamo ritrovati"

Andrea Rizzoli ha parlato anche di quanto, per i due fratelli, sia stato difficile in passato convivere con il peso di una madre famosa: "La Giorgi era un personaggio pubblico e aveva le sue regole, stare per cinquant'anni sulla cresta dell'onda non avviene per caso. La cosa che ci ha insegnato è l'onesta di fondo con il proprio pubblico. Lei ha voluto raccontare di questa malattia, perché lei si sentiva in dovere di raccontarla al suo pubblico e di non tradirlo all'ultimo". E ha aggiunto: "Chi si ammala non deve farsi prendere dalla stimmate della malattia - ha proseguito Rizzoli -, non deve chiudersi fino a chiudersi e a rimanere solo e arrivare sul fondo. Perché sul fondo non c'è nulla".