Eleonora Giorgi e la malattia: "Continuo a lottare fiduciosa"

"Nonostante abbia usato quasi tutta la scienza possibile contro le metastasi, il tumore continua ad accrescersi anche se non in misura devastante", spiega l'attrice romana che poi afferma di non aver perso la fiducia. "Continuo a lottare per mantenere ostinatamente un barlume di vita vera e non da persona del tutto ospedalizzata", dice.