Mercedesz Henger annuncia la gravidanza, Eva Henger sarà nonna

Henger e Alessio Salata hanno una relazione dal 2023, subito dopo che lei ha chiuso la storia con Nico D'Amore. "Ho trovato finalmente quello che voglio” aveva detto l'influencer a proposito del fidanzato. Originario della provincia di Savona, ha 11 anni meno dell'influencer. I due vivono insieme in un piccolo paese in Liguria: "Convivo con Alessio e l’avventura della ristrutturazione di casa mi ha confermato quanto stiamo bene. Abbiamo lavorato insieme sul progetto, abbiamo scelto insieme ogni angolo. Viviamo in Liguria vicino al mare, cosa che non avevo mai fatto: io sono una bimba dell’estate e adoro il mare e il sole. Si respira un’aria diversa" ha raccontato lei a Novella2000. E ha aggiunto: "Siamo molto aperti, quello di avere una famiglia è l’obiettivo di entrambi, anche perché io ormai non lascio nulla al caso e sono categorica e chiara. Cercavo una persona che volesse le stesse cose che voglio io, e l’ho trovata, ma non abbiamo date per il matrimonio". Il desiderio sta per essere realizzato.