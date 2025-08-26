Mercedesz Henger annuncia la gravidanza, Eva Henger sarà nonna

L'estate di Mercedesz Henger, dalle foto in bikini all'annuncio della gravidanza
© Tgcom24
© Tgcom24
L'influencer in un video con il fidanzato Alessio Salata sfoggia il pancino e mostra l'ecografia
Mercedesz Henger sarà presto mamma. Lo annuncia l'influencer con un tenero video social in cui posa a bordo piscina insieme al fidanzato Alessio Salata. "Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi" scrive, mentre nel filmato i due futuri genitori tirano fuori prima un chiama angeli, poi l'ecografia e una tutina e, alla fine, Alessio si inginocchia e bacia il pancino a Mercedesz. Non si sa se sarà maschio o femmina ma di certo porterà gioia immensa alla coppia e anche a Eva Henger, che diventerà nonna.
L'abito nero aderente indossato da Mercedesz Henger sottolinea le sue forme sinuose ma, per un effetto ottico, rivela il pancino solo quando lei si mette di profilo. L'influencer durante l'estate non ha rinunciato a postare foto in costume dalle vacanze ma, scegliendo con maestria le pose, è riuscita a dissimulare la gravidanza.
© Tgcom24
© Tgcom24
Henger e Alessio Salata hanno una relazione dal 2023, subito dopo che lei ha chiuso la storia con Nico D'Amore. "Ho trovato finalmente quello che voglio” aveva detto l'influencer a proposito del fidanzato. Originario della provincia di Savona, ha 11 anni meno dell'influencer. I due vivono insieme in un piccolo paese in Liguria: "Convivo con Alessio e l’avventura della ristrutturazione di casa mi ha confermato quanto stiamo bene. Abbiamo lavorato insieme sul progetto, abbiamo scelto insieme ogni angolo. Viviamo in Liguria vicino al mare, cosa che non avevo mai fatto: io sono una bimba dell’estate e adoro il mare e il sole. Si respira un’aria diversa" ha raccontato lei a Novella2000. E ha aggiunto: "Siamo molto aperti, quello di avere una famiglia è l’obiettivo di entrambi, anche perché io ormai non lascio nulla al caso e sono categorica e chiara. Cercavo una persona che volesse le stesse cose che voglio io, e l’ho trovata, ma non abbiamo date per il matrimonio". Il desiderio sta per essere realizzato.
Con l'arrivo del bebè di Mercedesz Henger, Eva Henger dovrà vestire i panni di nonna. Tra mamma e i figlia i rapporti non sono sempre stati facili e lineari ma ora hanno trovato un equilibrio. Dopo una grossa lite non si sono parlate per due anni: "Quando le scuse sono arrivate ne siamo uscite più forti di prima: adesso non riesco ad immaginare una situazione in cui possa di nuovo succedere una cosa del genere" ha raccontato l'influencer.
Commenti (0)