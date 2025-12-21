Heather Parisi e la bulimia: "Sono arrivata a pesare 42 chili"

Nel salotto di Silvia Toffanin, la showgirl ripercorre l’inizio della sua carriera in Italia, arrivata giovanissima dagli Stati Uniti con il sogno della danza. Un percorso che, però, è stato subito segnato da traumi e difficoltà enormi: "Sono arrivata qui e sono stata violentata", confessa, spiegando come quell’esperienza abbia inciso in modo duraturo sul suo equilibrio. A questo si sono aggiunti i disturbi alimentari, esplosi negli anni di "Fantastico", quando la pressione del successo le impediva di mostrare qualsiasi cedimento: "Dovevo essere la star, non potevo parlare dei miei problemi".