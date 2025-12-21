Heather Parisi e la bulimia: "Sono arrivata a pesare 42 chili"

La showgirl statunitense parla a "Verissimo" dei disturbi alimentari che ha avuto a inizio carriera
© Da video
Heather Parisi torna a raccontarsi a "Verissimo" partendo da uno dei passaggi più dolorosi della sua vita: la lotta contro la bulimia, che l’ha portata a scendere fino a 42 chili nel periodo di massimo successo televisivo. Un peso, non solo fisico, che l’artista rievoca come il segno di una fragilità profonda, vissuta in silenzio mentre tutti la vedevano come una star.
Nel salotto di Silvia Toffanin, la showgirl ripercorre l’inizio della sua carriera in Italia, arrivata giovanissima dagli Stati Uniti con il sogno della danza. Un percorso che, però, è stato subito segnato da traumi e difficoltà enormi: "Sono arrivata qui e sono stata violentata", confessa, spiegando come quell’esperienza abbia inciso in modo duraturo sul suo equilibrio. A questo si sono aggiunti i disturbi alimentari, esplosi negli anni di "Fantastico", quando la pressione del successo le impediva di mostrare qualsiasi cedimento: "Dovevo essere la star, non potevo parlare dei miei problemi".
Parisi racconta di un’infanzia complessa, segnata da ferite che si sono riaperte proprio in quel momento: "Ho avuto un’infanzia terribile, e la danza mi ha salvata". Ma dietro le luci della ribalta, la sofferenza prendeva altre forme: "Mangiavo in continuazione, dodici merendine al giorno, bibite gassate…", ricorda, descrivendo un rapporto con il cibo diventato ingestibile, fino a compromettere seriamente la salute.
Nonostante tutto, l’artista sottolinea come da quegli anni difficili sia riuscita, con il tempo, a risalire. Oggi guarda a quel periodo con lucidità, senza nascondere quanto sia stato duro: "Sono stati momenti durissimi", ammette, precisando però di non voler ridurre la sua storia solo a quelle ombre.
Nel racconto trova spazio anche la rinascita sul piano affettivo. Parisi parla con emozione dell’uomo che le ha restituito serenità: "Ho trovato l’uomo della mia vita e lo adoro. Dopo vent’anni c’è ancora una passione, anzi è sempre più forte". Un legame che, spiega, le ha permesso di ritrovare stabilità dopo tante tempeste.