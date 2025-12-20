Barbara Bouchet sul tempo che passa: "Da un paio d’anni guardo più al passato che al futuro"

L’attrice francese parla a "Verissimo" delle sue fragilità: "Vorrei guardare avanti, ma non è più la stessa cosa"
© Da video
Ospite nel salotto di "Verissimo", Barbara Bouchet si racconta con sincerità, soffermandosi sul rapporto con il tempo che scorre e sulle emozioni che questo passaggio le suscita oggi.
"Fino a due anni fa lo vivevo benissimo, adesso non mi piace tanto", confida l’attrice, 82 anni, spiegando come lo sguardo si sia spostato progressivamente dai progetti futuri ai ricordi. "Penso sempre meno a quello che voglio fare e sempre di più a ciò che è stato. Vorrei guardare avanti, ma non è più la stessa cosa".
Un sentimento che non nasce dalla nostalgia fine a se stessa, ma dalla consapevolezza di una vita intensa, attraversata da esperienze forti, successi e affetti profondi. In studio, Bouchet riflette con delicatezza su questa fase della sua esistenza, in cui il bilancio personale diventa inevitabile e il passato assume un peso nuovo.
Nel corso dell’intervista, l’attrice parla anche della sua dimensione sentimentale, ricordando un legame importante nato dopo la fine del matrimonio con Luigi Borghese, dal quale sono nati i figli Alessandro e Massimiliano.
"Ho vissuto per quattordici anni un amore diverso, più maturo", racconta, scegliendo di non rivelare l’identità dell’uomo che le è stato accanto. Una relazione custodita con riservatezza, lontano dai riflettori: "È stata una storia vissuta in silenzio. Oggi lui non c’è più".