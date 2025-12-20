Claudio Amendola ricorda in lacrime Antonello Fassari: "Lui c'è sempre stato"

L'attore romano è ospite a "Verissimo" per parlare in anteprima della nuova stagione de "I Cesaroni"
© Da video
"Lui c’è sempre stato". Ospite a "Verissimo", Claudio Amendola non riesce a trattenere le lacrime parlando dell’amico e collega de "I Cesaroni" Antonello Fassari, scomparso lo scorso 5 aprile all’età di 72 anni a causa di un’angina pectoris.
Davanti a Silvia Toffanin, l'interprete romano prova a spiegare il groviglio di sentimenti che lo attraversa. "Non ce la faccio a non piangere… queste non sono lacrime di dolore, ma di gioia vera", dice, fermandosi più volte per riprendere fiato.
Poi aggiunge, quasi parlando a Fassari: "So che si sintonizzava mezz’ora prima che cominciasse la puntata, perché c’è sempre stato vicino, l’abbiamo sentito lì". L’emozione, quindi, prende il sopravvento e l’attore si interrompe: "Scusate, non ce la faccio".
Dopo un momento di silenzio, Amendola trova la forza di continuare, restituendo un ritratto intimo dell’amico: "Antonello era un sorriso".
Un modo di essere che, racconta, ha accompagnato tutta la troupe anche negli ultimi mesi di lavoro insieme: "Per sei mesi di riprese abbiamo scritto sul ciak 'ciao Antonello'. Ogni battuta di inizio scena era un saluto, un abbraccio, un ricordo meraviglioso".