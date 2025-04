Morto Antonello Fassari, addio all'attore de "I Cesaroni" | Claudio Amendola: "Sarai per sempre mio fratello"

"Sarai per sempre mio fratello": Claudio Amendola piange la morte di Antonello Fassari, l'attore con cui ha condiviso l'avventura dei Cesaroni e non solo. "Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui perché ci era nota la malattia bastarda che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare - ha detto commosso all'Ansa - mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù".