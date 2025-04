"Che amarezza": quando Antonello Fassari spiegò come era nato il tormentone de  "I Cesaroni"

L'attore aveva sottolineato come questa libertà creativa fosse uno degli elementi vincenti dello show: "Soprattutto ci siamo divertiti proprio a farle lì per lì, a come venivano, fidandoci un po' di noi stessi e in fondo abbiamo avuto ragione. La cosa bella di certe fiction è che vanno al di là di quello che vedi, al di là del risultato coinvolgono le persone in un altro modo. Non è un prodotto soltanto d'intrattenimento ma è riuscito a penetrare veramente dentro l'animo di chi lo guardava".