Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni, esce a sorpresa l'inedito dedicato al figlio Francesco

"In questo palazzo visse la sua giovinezza il grande cantautore, poeta e compositore Pino Daniele. Qui sono nate 'Napule è', 'Terra Mia' e tante altre canzoni che hanno illuminato i cuori di una Città e di un intero popolo": queste sono le parole incise sulla targa commemorativa che la Municipalità 2 di Napoli inaugura il 19 marzo, giorno del settantesimo anniversario della nascita di Pino Daniele. La targa sarà apposta sulla facciata del Palazzo Mirelli in via Santa Maria La Nova 32, un indirizzo che profuma di musica e di leggenda: in questo edificio del centro storico di Napoli visse Pino Daniele e proprio qui, ancora adolescente, il musicista compose i suoi primi brani, autentici gioielli in musica e parole che andarono a impreziosire il leggendario album d'esordio "Terra Mia" e tracce di successivi album della sua carriera. Nato a Vico Foglie a Santa Chiara, all'età di cinque anni Pino Daniele venne affidato alle zie Bianca e Lia, che abitavano proprio in via Santa Maria La Nova, 32. Un divano, una chitarra e un talento smisurato: il giovane Pino ascolta le voci dei ragazzini in strada e dei venditori ambulanti e imprigiona le sue emozioni in brani come "Napule è", "Saglie saglie", "Furtunato" e "Na tazzulella 'e cafè".