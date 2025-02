Morto Alex Benedetti, musica in lutto per il direttore di Virgin Radio

Benedetti aveva 53 anni e aveva iniziato a lavorare in discoteca a soli 13 anni. La sua passione per la musica era nata presto, ascoltando i dischi della mamma. Colonna sonora della sua adolescenza erano stati i Rockets e Fausto Papetti. Negli anni '80 si era fatto strada nel mondo dei dj. Ma è nel 1994 che arriva la vera svolta quando entra a far parte di Radio Italia Network. Infatti, quella esperienza lo porta a diventare un punto di riferimento nel mondo delle radio. Nel contempo, ha continuato anche la carriera da dj.