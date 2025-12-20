Stefano Bettarini sul desiderio della compagna di avere un figlio: "Mi vedrei nonno"

La coppia parla a "Verissimo" del matrimonio e dell'idea di allargare la famiglia
© Da video
Ospiti a "Verissimo", Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono raccontati senza filtri, soffermandosi sul loro presente e sui progetti che potrebbero segnare il futuro della coppia, insieme dal 2017.
È Larini a mettere sul tavolo il tema della maternità. Ripensando all’inizio della relazione, spiega: "Quando ho conosciuto Stefano ero più bimba. Adesso, alla soglia dei 32 anni, inizio a pensare all’idea di avere un figlio. Sento un po’ di istinto materno, mi immagino mamma".
Diversa, ma altrettanto sincera, la posizione dell’ex calciatore. Già padre di Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con Simona Ventura, Bettarini ammette di vivere questa prospettiva con maggiore cautela: "Sono un po’ frenato, mi vedrei più un nonno", confida, lasciando emergere le sue perplessità legate all’età e alle responsabilità già vissute.
Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, i due accennano anche all’ipotesi delle nozze. "Non ne abbiamo mai parlato in modo ufficiale – spiegano – ma, dopo quasi nove anni insieme, un pensierino ce lo facciamo".