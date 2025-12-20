Franco Nero sul figlio Carlo: "Ha deciso di diventare regista dopo un incidente"

I due sono ospiti a "Verissimo" per parlare del loro rapporto e dei loro progetti di lavoro
© Da video
Ospiti a "Verissimo", Franco Nero e il figlio Carlo si sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorrendo una vita segnata da una carriera straordinaria e da legami familiari profondi.
L’attore, icona del cinema western e protagonista di decenni di successi internazionali, ha alternato i ricordi del set a quelli più intimi, legati al ruolo di padre.
"Il giorno più bello della mia vita è stato quando è nato Carlo, una sorpresa meravigliosa", ha confidato l'interprete. "La prima cosa che ho fatto è stata guardare se fosse maschio o femmina". Un momento che, ancora oggi, conserva intatto il suo valore emotivo e che l’attore rievoca come una svolta decisiva nella sua esistenza.
Parlando del rapporto con il figlio, Nero ha sottolineato la solidità del loro legame: "La nostra è una famiglia unita, molto bella".
Il giovane, inizialmente attratto dallo sport, sognava di diventare tennista, ma un incidente a Roma ha cambiato il corso delle cose. "Per fortuna non è stato nulla di grave, però ha dovuto restare fermo per un periodo", ha spiegato il padre. Proprio durante quel tempo di pausa forzata, in ospedale, è maturata una nuova passione: "È lì che ha capito di voler fare il regista".