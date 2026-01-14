Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales: primo incontro casuale a Madrid?

Secondo quanto riportato da "Chi", il primo vero avvicinamento sarebbe avvenuto a Madrid, in una discoteca
Un incontro inatteso a Madrid, un weekend blindato in Franciacorta. Tutti indizi che, secondo i ben informati, raccontano una nuova coppia che cresce in silenzio. Nessun annuncio ufficiale, nessuna posa studiata, ma una serie di dettagli che, messi insieme, raccontano molto più di quanto vorrebbero.
Fino a poco tempo fa, i loro mondi sembravano paralleli. Vite sentimentali separate, strade che non si erano mai incrociate. Poi qualcosa cambia durante le festività natalizie. Secondo quanto riportato da "Chi", il primo vero avvicinamento sarebbe avvenuto a Madrid, in una discoteca. Un incontro del tutto casuale: Rocío era nella capitale spagnola con le figlie per riabbracciare la famiglia, mentre Iannone si trovava lì per amici e affetti. Un incrocio imprevisto.
Da quel momento, il racconto si fa più fitto. I paparazzi iniziano a seguirne le tracce e li immortalano insieme in uno dei luoghi più amati dai vip: il relais in Franciacorta. Due giorni praticamente invisibili, trascorsi senza uscire dalla struttura. Poi il ritorno alla realtà: Rocío deve rientrare a Roma dalle figlie, e Andrea la accompagna in aeroporto restando in auto. Un gesto piccolo, ma eloquente.
La notizia arriva in una fase delicata per entrambi. Iannone, reduce da storie molto esposte con Giulia De Lellis, Belén Rodríguez ed Elodie, sembrava aver chiuso da tempo l'ultimo capitolo sentimentale, senza mai ufficializzare una rottura ma lasciando parlare il silenzio. Elodie, intanto, appare serena accanto a Franceska, alimentando l'idea di un nuovo inizio.
Anche la situazione di Rocío non è stata semplice. Dopo la lunga relazione con Raoul Bova, padre delle sue figlie, l'attrice aveva scelto la discrezione. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile vicinanza con Stefano De Martino, mai confermata. Ora, però, le immagini con Iannone raccontano qualcosa di diverso.