Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales: primo incontro casuale a Madrid?

Fino a poco tempo fa, i loro mondi sembravano paralleli. Vite sentimentali separate, strade che non si erano mai incrociate. Poi qualcosa cambia durante le festività natalizie. Secondo quanto riportato da "Chi", il primo vero avvicinamento sarebbe avvenuto a Madrid, in una discoteca. Un incontro del tutto casuale: Rocío era nella capitale spagnola con le figlie per riabbracciare la famiglia, mentre Iannone si trovava lì per amici e affetti. Un incrocio imprevisto.