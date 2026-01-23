Belen Rodriguez rifiuta le avances di Iannone: "Non amo le minestre riscaldate"
La showgirl argentina ha ignorato i tentativi di riavvicinamento dell'ex, dopo aver ricevuto dallo stesso un messaggio privato sui social
"Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l'errore di voltarmi indietro in amore", così Belen Rodriguez a proposito del riavvicinamento dell'ex Andrea Iannone, che si trova ora in crisi con Elodie. Le voci si sono rincorse per settimane ma non ci sono state smentite o conferme dai due. Solo di recente la rivista Oggi ha svelato cosa avrebbe risposto la showgirl al pilota quando lui ha provato a ricontattarla durante le festività natalizie.
Le parole di Belen
"Non amo le minestre riscaldate", avrebbe detto Belen quando le è stato chiesto del tentativo di riavvicinamento di Iannone sui social. La showgirl argentina avrebbe ignorato il suo "segui" e i "mi piace" su Instagram, oltre a un messaggio di auguri inviatole in privato dall'ex. Secondo alcuni sarebbe una provocazione diretta a Elodie, e per questo Belen avrebbe scelto di non rispondere. Una decisione per salvaguardare sé stessa da altre delusioni.