"Il mio sguardo è rivolto al futuro. Mai più farò l'errore di voltarmi indietro in amore", così Belen Rodriguez a proposito del riavvicinamento dell'ex Andrea Iannone, che si trova ora in crisi con Elodie. Le voci si sono rincorse per settimane ma non ci sono state smentite o conferme dai due. Solo di recente la rivista Oggi ha svelato cosa avrebbe risposto la showgirl al pilota quando lui ha provato a ricontattarla durante le festività natalizie.