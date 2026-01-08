Belen Rodriguez, i genitori festeggiano 42 anni di matrimonio: gli scatti sui social

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez ricordano il loro sì con foto inedite
Un giorno speciale per un bel ricordo. I genitori di Belen Rodriguez ricordano il 7 gennaio, giorno delle loro nozze dal quale trascorrono 42 anni. Il post su Instagram di Veronica Cozzani, madre della showgirl argentina, rivela foto inedite accompagnate da una dedica per il marito Gustavo. Il messaggio di Veronica per l'anniversario: "42° anniversario! Avevo 20 anni e Gus 23! Semplicemente grata per la famiglia che sta crescendo!". È la didascalia che si legge nel carosello fotografico della donna, nel quale primeggia uno scatto che la ritrae insieme al marito. Seguono foto con i figli da piccoli, Belen, Cecilia e Jeremias, e due romantici selfie recenti che celebrano l'amore della coppia.
Numerosi i messaggi di auguri da fan e follower che hanno celebrato i coniugi per il supporto mostrato ai figli e per il loro impegno nel tenere unita la famiglia nonostante le difficoltà. Si pensi all’incidente di Gustavo a Varese a inizio 2025, in cui era rimasto gravemente ustionato, o al discusso caso del litigio che aveva allontanato Belen e Cecilia. Acqua passata ora per i Rodriguez, che hanno festeggiato il Natale insieme, all'insegna dell'amore e della felicità. Un momento di intimità e unità, lontano, per questa volta, dalla morsa dei rumor.