Belen Rodriguez, i genitori festeggiano 42 anni di matrimonio: gli scatti sui social

Numerosi i messaggi di auguri da fan e follower che hanno celebrato i coniugi per il supporto mostrato ai figli e per il loro impegno nel tenere unita la famiglia nonostante le difficoltà. Si pensi all’incidente di Gustavo a Varese a inizio 2025, in cui era rimasto gravemente ustionato, o al discusso caso del litigio che aveva allontanato Belen e Cecilia. Acqua passata ora per i Rodriguez, che hanno festeggiato il Natale insieme, all'insegna dell'amore e della felicità. Un momento di intimità e unità, lontano, per questa volta, dalla morsa dei rumor.