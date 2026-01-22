Belen Rodriguez cambia casa: resta a Milano e riparte da Brera
A confermare le voci che circolavano da settimane è stata la stessa showgirl argentina che ha scelto uno dei quartieri più esclusivi di Milano
Scatoloni, valigie e una nuova chiave in tasca: per Belen Rodriguez è di nuovo tempo di trasloco. A distanza di appena un anno dall'ultimo cambio di casa, la showgirl argentina ha deciso di voltare pagina anche sul fronte abitativo, scegliendo una nuova residenza nel cuore più elegante e storico di Milano. A confermare le voci che circolavano da settimane è stata la stessa Belen, che nelle sue Storie Instagram ha rassicurato i fan con un messaggio semplice ma eloquente: "Sto traslocando ma ci sono". Una frase che accompagna un momento di cambiamento, non solo logistico ma anche personale.
Dopo aver a lungo vissuto nel quartiere Moscova, uno dei più chic e centrali della città, la 41enne ha scelto di spostarsi di poche centinaia di metri, ma in un contesto altrettanto prestigioso: Brera. La nuova casa si trova all’interno di un palazzo storico, simbolo di un quartiere elegante e bohémien, famoso per le sue gallerie d'arte, i bistrot raffinati, le boutique di design e le istituzioni culturali come la Pinacoteca e l'Accademia di Belle Arti.
Il trasloco in famiglia
I paparazzi hanno immortalato Belen davanti al nuovo palazzo insieme al padre Gustavo e ai figli Santiago, 12 anni, e Luna Marì, 4. Con loro anche la fidatissima colf, impegnata a trasportare pacchi e scatoloni, e l'amica storica Patrizia Griffini, arrivata con una grande valigia. Dopo l'arrivo nella nuova casa, la showgirl è stata vista uscire per una passeggiata nel quartiere insieme alla figlia più piccola, in sella alla sua biciclettina. Un trasloco vissuto in modo pratico e familiare, lontano dai clamori, ma seguito con curiosità dagli obiettivi dei fotografi, proprio come accadde un anno fa, quando ad aiutarla nei trasporti c'era Stefano De Martino.
Vita privata e sentimenti
Sul fronte sentimentale, Belen sarebbe attualmente single. Il presunto riavvicinamento con Andrea Iannone, circolato nelle ultime settimane, viene smentito: tra i due ci sarebbe solo amicizia. Agli amici più stretti, la Rodriguez avrebbe confidato di non voler più guardare al passato: “Non amo le minestre riscaldate. Il mio sguardo è rivolto al futuro”. Un riferimento che sembra chiudere definitivamente la porta a nuovi ritorni di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino.
Giorni difficili per la showgirl
Il cambio di casa arriva in un periodo emotivamente complesso. Belen ha infatti affrontato il dolore per la scomparsa di Enrico De Martino, padre di Stefano e nonno di Santiago. Nei giorni scorsi, la showgirl si è recata a Napoli insieme al figlio per partecipare ai funerali, condividendo sui social un momento di profondo raccoglimento.