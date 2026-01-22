Belen Rodriguez cambia casa: resta a Milano e riparte da Brera

Scatoloni, valigie e una nuova chiave in tasca: per Belen Rodriguez è di nuovo tempo di trasloco. A distanza di appena un anno dall'ultimo cambio di casa, la showgirl argentina ha deciso di voltare pagina anche sul fronte abitativo, scegliendo una nuova residenza nel cuore più elegante e storico di Milano. A confermare le voci che circolavano da settimane è stata la stessa Belen, che nelle sue Storie Instagram ha rassicurato i fan con un messaggio semplice ma eloquente: "Sto traslocando ma ci sono". Una frase che accompagna un momento di cambiamento, non solo logistico ma anche personale.