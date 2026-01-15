A un anno e mezzo dall'ultimo trasloco, la showgirl sarebbe in procinto di affrontarne un altro
© Ipa
Belen Rodriguez sarebbe di nuovo pronta a cambiare casa a Milano. In un momento delicato della sua vita, che lei stessa ha ammesso di stare attraversando, la showgirl argentina avrebbe deciso di voltare pagina. Un cambio di casa, in questo senso, potrebbe rappresentare per lei un passo importante per lasciarsi alle spalle il passato e iniziare una nuova fase.
Secondo quanto riportato dal settimanale Novella 2000, a circa un anno e mezzo dal suo trasferimento nel quartiere Moscova, a Milano, Belen avrebbe deciso di fare nuovamente le valigie. La showgirl, però, non avrebbe intenzione di lasciare la zona: il nuovo appartamento sarebbe sempre nel quartiere, una delle aree più centrali ed eleganti della città, dove vive ormai da molti anni.
Circa un anno e mezzo fa, a darle una mano con il trasloco c'era stato Stefano De Martino, fotografato dai paparazzi mentre aiutava a trasportare scatoloni e pacchi nella nuova abitazione della showgirl. L'appartamento, situato in un edificio di recente costruzione, si trovava a pochissima distanza dalla casa precedente. "Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice" scriveva su Instagram l'argentina.
Questa volta però nessun annuncio ufficiale, solo un'indiscrezione, piuttosto dettagliata: "Pare stia facendo di nuovo i bagagli per trasferirsi con i figli in un lussuoso palazzo storico poco distante (dall'attuale casa ndr), nello stesso quartiere dove risiede”. Nuovo nido quindi per Belen e per i due figli Santiago e Luna Marì, con tutto quello che comporta un trasloco, anche in termini di cambio di prospettiva, di ventata di freschezza e novità, con la speranza di superare le acque agitate e trovare un approdo che regali sicurezza e nuova serenità, laddove ce ne fosse bisogno.
