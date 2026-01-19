Stefano De Martino, grave lutto: è morto il padre Enrico

Tra il conduttore e il padre un rapporto intenso, segnato dalla danza, dalle difficoltà e da un affetto cresciuto nel tempo
Stefano De Martino con il padre Enrico © Instagram
Giornata di dolore per Stefano De Martino. Nella mattinata del 19 gennaio è morto il padre Enrico. L'uomo aveva 61 anni e da tempo era in condizioni di salute delicate. Quello tra Stefano ed Enrico De Martino è stato un legame profondo, non privo di contrasti, che il conduttore ha raccontato più volte nel corso degli anni. A unirli, prima di tutto, la danza: una passione condivisa ma inizialmente un terreno di scontro. Enrico, ex ballerino professionista, aveva infatti contrastato il percorso artistico del figlio, temendo le difficoltà e le rinunce di una carriera instabile e faticosa.
“Non voleva che ballassi”, aveva ricordato Stefano De Martino in un’intervista televisiva. Una posizione che lo stesso Enrico aveva spiegato al Corriere della Sera, sottolineando la durezza di quel mestiere: allenamenti continui, pochi spazi per la vita privata, sacrifici costanti. Il rapporto, segnato da una certa rigidità negli anni dell'adolescenza di Stefano, si è trasformato in età adulta. Un punto di svolta è arrivato con la nascita di Santiago, avuto con la showgirl argentina Belen Rodriguez.
Dopo aver lasciato la carriera di ballerino a soli 25 anni, una scelta maturata quando seppe che sarebbe diventato padre, Enrico De Martino aveva intrapreso un’altra strada professionale, dedicandosi alla ristorazione. La danza, però, non era mai uscita davvero dalla sua vita, restando una passione coltivata e trasmessa al figlio.