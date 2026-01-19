Stefano De Martino, grave lutto: è morto il padre Enrico

Giornata di dolore per Stefano De Martino. Nella mattinata del 19 gennaio è morto il padre Enrico. L'uomo aveva 61 anni e da tempo era in condizioni di salute delicate. Quello tra Stefano ed Enrico De Martino è stato un legame profondo, non privo di contrasti, che il conduttore ha raccontato più volte nel corso degli anni. A unirli, prima di tutto, la danza: una passione condivisa ma inizialmente un terreno di scontro. Enrico, ex ballerino professionista, aveva infatti contrastato il percorso artistico del figlio, temendo le difficoltà e le rinunce di una carriera instabile e faticosa.