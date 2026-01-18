Dietro questo fenomeno c'è un cambiamento culturale. I tatuaggi non sono più trasgressivi come un tempo e, per molti, diventano segni di un'identità che non coincide più con il presente. In un’epoca in cui l'immagine è costantemente esposta e giudicata, cresce il desiderio di semplicità, di neutralità e di controllo sulla propria rappresentazione. Come ha sottolineato Ema Stockholma, il giudizio esterno resta inevitabile: prima criticata per i tatuaggi, oggi per averli tolti. Ma il messaggio che emerge è chiaro: non si può piacere a tutti. Che si scelga di tatuarsi o di cancellare quei segni, la vera tendenza sembra essere una sola: ascoltare sé stessi e accettare il cambiamento.