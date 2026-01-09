Annalisa sfoggia un tattoo con il busto della Madonna... ma c'è il trucco

I fan più attenti se ne sono accorti...
© Tgcom24
Annalisa ha pubblicato un post su Instagram, nel quale ha sfoggiato un tatuaggio raffigurante il busto della Madonna. "Un po' Maschio un po' Esibizionista", ha scritto come didascalia a corredo delle foto. Le immagini avevano subito scatenato alcuni utenti, che avevano giudicato la novità eccessiva e "tamarra", da vera "esibizionista", come recita l'ultima hit della cantante. Eppure, come hanno fatto notare i fan più attenti nei commenti, c'è un trucco: il tattoo non è vero.
Il tatuaggio è infatti temporaneo: è come quello che si intravede nel videoclip di "Maschio" e che viene mostrato alla fine del video di "Esibizionista". È stata la stessa Annalisa a confermarlo, seppur indirettamente.
"Ma raga è il tatuaggio che aveva nei video di 'Maschio' ed 'Esibizionista'... ovviamente è un tatuaggio temporaneo, ha fatto tutto il tour senza. Ma poi si vede dai…", ha scritto un'utente, Giorgia, alla quale la cantante ha risposto dicendo: "Grazie di esistere Giorgina".