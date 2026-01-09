Annalisa sfoggia un tattoo con il busto della Madonna... ma c'è il trucco

Annalisa ha pubblicato un post su Instagram, nel quale ha sfoggiato un tatuaggio raffigurante il busto della Madonna. "Un po' Maschio un po' Esibizionista", ha scritto come didascalia a corredo delle foto. Le immagini avevano subito scatenato alcuni utenti, che avevano giudicato la novità eccessiva e "tamarra", da vera "esibizionista", come recita l'ultima hit della cantante. Eppure, come hanno fatto notare i fan più attenti nei commenti, c'è un trucco: il tattoo non è vero.