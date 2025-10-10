Annalisa riparte da "Ma io sono fuoco": "Ho imparato a trasformare la pressione in forza"

È voluto perché è un po' una riflessione personale, è una cosa che ho sentito. Essere di fronte a tante persone ti pone di fronte al giudizio, e questo giudizio, che è una parola pesante, il giudizio in qualche modo mi ha portato lì, il fatto di essere continuamente sottoposta a normali e quotidiani giudizi, che io credo anche inconsapevolmente da parte di chi giudica possono creare pressione in chi fa il nostro mestiere, e quindi l'ho voluto trasformare in questo modo, ho voluto trasformarlo in realtà con ironia, io penso anche con rispetto. Io non sono una per le divisioni, io sono per l'unione, per me tutti hanno il diritto di pensare quello che ritengono giusto e di fare quello che ritengono giusto, di vivere la vita come vogliono. E a volte mi sembra che la stessa empatia non torni, e quindi ho voluto mettere l'accento su questo, sul fatto che l'empatia è importante, ergersi a giudici è una cosa da fare così alla leggera.