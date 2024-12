Annalisa, il dopo-Vortice inizia da un nuovo tour nei palazzetti

Annalisa chiude l'era del "vortice" e si butta in nuove avventure. La cantautrice dei record ha infatti annunciato, con un post su Instagram, l'uscita (venerdì 13 dicembre) di "E Poi Siamo Finiti Nel Vortice: The black box", edizione speciale, in tiratura limitata e numerata, che celebra l'album certificato Doppio Platino che l'ha portato ai vertici delle classifiche. Ma non è tutto. In contemporanea l'artista ha anche diffuso le date del suo nuovo tour "il Capitolo I della nuova narrazione", come si legge testualmente nel comunicato, una nuova fase della sua carriera: nove concerti (per ora, ndr), che arriveranno nei palazzetti tra novembre e dicembre 2025. Si parte da Jesolo con la data zero il 15 novembre per poi toccare altre città come Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna, prima di concludersi a Torino il 13 novembre.