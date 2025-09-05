Logo Tgcom24
Spettacolo
Il nuovo singolo

Annalisa e Marco Mengoni insieme per la prima volta in "Piazza San Marco"

Uscito ufficialmente sulle principali piattaforme di streaming a mezzanotte di venerdì 5 settembre

05 Set 2025 - 11:05
© Instagram

© Instagram

Annalisa e Marco Mengoni, insieme per la prima volta, in un inedito duetto. La coppia di artisti ha annunciato a mezzanotte del 5 settembre l'uscita di "Piazza San Marco", "una ballad in bianco e nero", che suggella un connubio vocale e narrativo sorprendente, sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo. 

Il brano

  "Piazza San Marco" mette in scena un racconto in stile cinematografico in cui i protagonisti vivono un legame complicato tra chiari e scuri e si confidano trovando supporto una nell’altro. Il brano sarà contenuto nel nuovo album di Annalisa "Ma io sono fuoco" che arriverà nell'autunno 2025 e che segue il suo nuovo percorso discografico iniziato a maggio con il singolo "Maschio", stabile nella Top 10 della classifica FIMI per settimane, facendo raggiungere ala cantante il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify.

Annalisa e Marco Mengoni live

 Nel frattempo i due artisti saranno impegnati nei rispettivi tour, che li porteranno in giro per l'Italia tra ottobre e dicembre. Annalisa, dopo il successo tutto sold out di Palasport e Arene con oltre 250 Mila biglietti venduti solo nel 2024, tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “Capitolo I” del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners).  Marco Mengoni, reduce dal successo del suo trionfale tour negli stadi con oltre 500 mila biglietti venduti, sarà protagonista in autunno di un tour che lo porterà a esibirsi nei principali palazzetti in Italia e in Europa a partire dal 5 ottobre, con 31 live prodotti e organizzati da Live Nation.

Il tour di Annalisa

  

15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero) 

16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo 

18 novembre @Padova – Kioene Arena 

21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport 

22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport 

24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum 

28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT 

29 novembre @Milano – Unipol Forum 

2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele 

5 dicembre @Bari - Palaflorio 

6 dicembre @Bari – PalaFlorio  

10 dicembre @Bologna - Unipol Arena 

13 dicembre @Torino – Inalpi Arena 

Il tour di Marco Mengoni

  

5 ottobre – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena (data zero)

8 ottobre – Torino, Inalpi Arena

9 ottobre – Torino, Inalpi Arena

12 ottobre – Milano, Unipol Forum (sold out)

13 ottobre – Milano, Unipol Forum

15 ottobre – Milano, Unipol Forum

21 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena

22 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena (sold out)

24 ottobre – Bologna, Unipol Arena

25 ottobre – Bologna, Unipol Arena

28 ottobre – Firenze, Mandela Forum

29 ottobre – Firenze, Mandela Forum

31 ottobre – Firenze, Mandela Forum

2 novembre – Eboli, Palasele (sold out)

4 novembre – Eboli, Palasele

5 novembre – Eboli, Palasele

8 novembre – Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

9 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

12 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

19 novembre – Ginevra (Svizzera), Arena

21 novembre – Stoccarda (Germania), Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22 novembre – Düsseldorf (Germania), Mitsubishi Electric Halle

24 novembre – Zurigo (Svizzera), Hallenstadion

26 novembre – Francoforte (Germania), Festhalle

27 novembre – Monaco di Baviera (Germania), Olympiahalle

30 novembre – Bruxelles (Belgio), Forest National

1 dicembre – Utrecht (Paesi Bassi), TivoliVredenburg

3 dicembre – Parigi (Francia), Salle Pleyel

5 dicembre – Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), Rockhal

7 dicembre – Londra (Regno Unito), O2 Forum Kentish Town

10 dicembre – Madrid (Spagna), Palacio Vistalegre

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

