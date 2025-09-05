"Piazza San Marco" mette in scena un racconto in stile cinematografico in cui i protagonisti vivono un legame complicato tra chiari e scuri e si confidano trovando supporto una nell’altro. Il brano sarà contenuto nel nuovo album di Annalisa "Ma io sono fuoco" che arriverà nell'autunno 2025 e che segue il suo nuovo percorso discografico iniziato a maggio con il singolo "Maschio", stabile nella Top 10 della classifica FIMI per settimane, facendo raggiungere ala cantante il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify.