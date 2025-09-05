Uscito ufficialmente sulle principali piattaforme di streaming a mezzanotte di venerdì 5 settembre
Annalisa e Marco Mengoni, insieme per la prima volta, in un inedito duetto. La coppia di artisti ha annunciato a mezzanotte del 5 settembre l'uscita di "Piazza San Marco", "una ballad in bianco e nero", che suggella un connubio vocale e narrativo sorprendente, sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo.
"Piazza San Marco" mette in scena un racconto in stile cinematografico in cui i protagonisti vivono un legame complicato tra chiari e scuri e si confidano trovando supporto una nell’altro. Il brano sarà contenuto nel nuovo album di Annalisa "Ma io sono fuoco" che arriverà nell'autunno 2025 e che segue il suo nuovo percorso discografico iniziato a maggio con il singolo "Maschio", stabile nella Top 10 della classifica FIMI per settimane, facendo raggiungere ala cantante il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify.
Nel frattempo i due artisti saranno impegnati nei rispettivi tour, che li porteranno in giro per l'Italia tra ottobre e dicembre. Annalisa, dopo il successo tutto sold out di Palasport e Arene con oltre 250 Mila biglietti venduti solo nel 2024, tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “Capitolo I” del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners). Marco Mengoni, reduce dal successo del suo trionfale tour negli stadi con oltre 500 mila biglietti venduti, sarà protagonista in autunno di un tour che lo porterà a esibirsi nei principali palazzetti in Italia e in Europa a partire dal 5 ottobre, con 31 live prodotti e organizzati da Live Nation.
15 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo (data zero)
16 novembre @Jesolo (VE)– Palazzo del Turismo
18 novembre @Padova – Kioene Arena
21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport
24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum
28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT
29 novembre @Milano – Unipol Forum
2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele
5 dicembre @Bari - Palaflorio
6 dicembre @Bari – PalaFlorio
10 dicembre @Bologna - Unipol Arena
13 dicembre @Torino – Inalpi Arena
5 ottobre – Conegliano, Prealpi San Biagio Arena (data zero)
8 ottobre – Torino, Inalpi Arena
9 ottobre – Torino, Inalpi Arena
12 ottobre – Milano, Unipol Forum (sold out)
13 ottobre – Milano, Unipol Forum
15 ottobre – Milano, Unipol Forum
21 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena
22 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena (sold out)
24 ottobre – Bologna, Unipol Arena
25 ottobre – Bologna, Unipol Arena
28 ottobre – Firenze, Mandela Forum
29 ottobre – Firenze, Mandela Forum
31 ottobre – Firenze, Mandela Forum
2 novembre – Eboli, Palasele (sold out)
4 novembre – Eboli, Palasele
5 novembre – Eboli, Palasele
8 novembre – Roma, Palazzo dello Sport (sold out)
9 novembre – Roma, Palazzo dello Sport
12 novembre – Roma, Palazzo dello Sport
19 novembre – Ginevra (Svizzera), Arena
21 novembre – Stoccarda (Germania), Hanns-Martin-Schleyer-Halle
22 novembre – Düsseldorf (Germania), Mitsubishi Electric Halle
24 novembre – Zurigo (Svizzera), Hallenstadion
26 novembre – Francoforte (Germania), Festhalle
27 novembre – Monaco di Baviera (Germania), Olympiahalle
30 novembre – Bruxelles (Belgio), Forest National
1 dicembre – Utrecht (Paesi Bassi), TivoliVredenburg
3 dicembre – Parigi (Francia), Salle Pleyel
5 dicembre – Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), Rockhal
7 dicembre – Londra (Regno Unito), O2 Forum Kentish Town
10 dicembre – Madrid (Spagna), Palacio Vistalegre
Commenti (0)