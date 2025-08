Annalisa e Marco Mengoni annunciano il primo duetto: "Piazza San Marco"

Con una foto in bianco e nero Annalisa e Marco Mengoni annunciano sui social la loro prima collaborazione con il singolo "Piazza San Marco", in uscita il 5 settembre. La ballad sarà contenuta nel nuovo album di Annalisa "Ma io sono fuoco" che arriverà nell'autunno 2025 e segue il suo nuovo percorso discografico iniziato a maggio con il singolo "Maschio", che si è mantenuto stabile nella Top 10 della classifica FIMI per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify.