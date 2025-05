Solo nel 2024 ha ricevuto i seguenti riconoscimenti, il Global Force Billboard Women in Music a Los Angeles, il Power Hits Estate di RTL 102.5 con Tananai per il brano “Storie Brevi”, il Premio RTL 102.5 SIAE per “Sinceramente” come brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia tra giugno e agosto 2024, per il secondo anno consecutivo, nel 2023 per "Mon Amour." Ai Tim Music Awards tenutesi il 14 settembre ha ricevuto ben sei riconoscimenti, il premio multiplatino per l’album “E Poi Siamo Finiti Nel Vortice”, il premio multiplatino per il singolo “Sinceramente”, il premio Live Platino per aver venduto oltre 200mila biglietti per i concerti, il premio Arena di Verona – Diva per il doppio concerto evento in arena, il premio Tim Summer Hits per “Storie Brevi” ed il premio EarOne per essere l’artista più suonato in radio.