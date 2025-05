Ovviamente queste critiche hanno trovato anche numerose risposte, che hanno puntato soprattutto sull'arma dell'ironia. A partire dal sottolineare il fatto che Annalisa in questo momento non ha per nulla bisogno di espedienti per alzare le vendite dei propri dischi. Annalisa, in carriera, ha venduto oltre 4.5 milioni di dischi in Italia, diventando l'artista italiana con più copie vendute in era FIMI. In più ha oltre un miliardo di stream su Spotify. Senza contare che ha già in programma, tra novembre e dicembre, un nuovo tour nei palazzetti di tutta Italia con diverse date già sold out. C'è anche chi alle accuse di aver venduto l'anima al diavolo risponde con un "ringraziamo il diavolo allora", mentre molti si fanno grosse risate. D'altronde quella di satanismo è l'accusa più vecchia del mondo rivolta alla musica: dal blues al rock, passando per il pop (lo stesso Pillon cita Madonna e John Lennon nel suo post).