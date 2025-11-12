Il tatuaggio non ha età: da Mara Venier a Carlo Calenda, sempre più boomer cedono alla tentazione

I tatuaggi tra gli over 50 sono in crescita costante da quasi un decennio. Gli studi di tatuaggi raccontano di clienti sempre più maturi, più riflessivi e più consapevoli. Le motivazioni? Variano. C'è chi celebra un successo personale, chi un affetto, chi una rinascita dopo una crisi, chi semplicemente un desiderio di libertà rimasto a lungo sospeso. Il tatuaggio, insomma, non è più un gesto di ribellione ma di consapevolezza. È la firma su un percorso. E se un politico, un allenatore o una conduttrice scelgono di raccontarsi con un disegno sulla pelle, forse è solo perché, dopo i 50, si ha meno paura di mostrarsi, e più voglia di ricordarsi chi si è diventati. Le motivazioni che spingono a tatuarsi da adulti sono molteplici: dalla realizzazione di un desiderio rimasto sopito alla celebrazione di un evento, dal ricordo di figli, nipoti, legami affettivi all'affermazione di una nuova fase della vita.