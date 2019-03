Tatuaggi, una passione tutta da studiare: il 12,8% in Italia è tatuato

Il libro rivela che "nella Grecia e nella Roma antiche il tatuaggio fu utilizzato come stigma per marchiare fuggiaschi o prigionieri di guerra: con la diffusione del Cristianesimo, che ripudiava ogni segno sul corpo perse la sua importanza, ma resistette durante il Medioevo dove fu particolarmente in voga fra i pellegrini. Per tutto il periodo moderno ha mantenuto un significato punitivo per identificare prostitute, criminali e schiavi". Nel Novecento i tatoo si riprendono la scena con i grandi cambiamenti politico-sociali: hippie, punk, biker e skin-head ostentano i loro simboli. Fino alle mode di oggi con calciatori, cantanti e personaggi dello spettacolo che li ostentano come trofei. "Oggi - spiega Macchia - la pelle è uno strumento di comunicazione che non parla più a un gruppo, ma al singolo e del singolo e dunque, dato che non esiste più un linguaggio codificato, per sapere cosa significa un tatuaggio, occorre chiederlo a chi lo indossa". Il libro ha anche una galleria di personaggi celebri tatuati: da Winston Churchill che aveva un'ancora sull'avambraccio in ricordo dei tempi passati come corrispondente tra Cuba, India e Sudafrica al presidente Usa Theodore Roosevelt che portava sul petto lo stemma araldico della propria famiglia.