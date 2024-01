Per Mara Venier il primo tatuaggio a 73 anni, convinta dal nipote

Mara Venier nonna rock e tatuata

Mara Venier, a 73 anni, ha mostrato il suo spirito giovane e innovativo, definendosi una nonna rock nella didascalia del video che ha pubblicato sui social in cui mostra il tatuatore in azione. Insieme a lei, suo nipote Giulio, che ha scelto lo stesso tatuaggio nella stessa parte del corpo. Un gesto d'affetto che testimonia il loro rapporto speciale e intenso. Il significato è quello di avere sempre vicino, sulla pelle, l'amore del nipote. La conduttrice ha raccontato ai suoi fan come è nata l'idea del tatuaggio: “È stata una proposta di mio nipote, Giulio…”. Un legame che coinvolge anche la figlia di Mara e madre di Giulio, Elisabetta Ferracini (rimasta vedova l'anno scorso): anche lei ha la stessa stellina sul polso.