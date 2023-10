Buon compleanno Mara Venier! La festa con Nicola Carraro, la famiglia e gli amici E' stata una festa semplice ma condita da tantissimo amore quella organizzata per Mara Venier. Tutti radunati nell'appartamento romano della conduttrice, addobbato per l'occasione con una moltitudine di lucine. Tra gli ospiti non poteva mancare Alberto Matano ad augurare buon compleanno alla conduttrice che ha officiato le sue nozze con Riccardo Mannino. E poi Nicola Carraro, marito innamoratissimo che sui social ha scritto: "Auguri mio grande amore". C'erano anche il piccolo Claudio, simpatico "ladro" di fragole dalla torta, e la figlia Elisabetta Ferracini.



Mara Venier, sui social le foto e i video della festa di compleanno La serata è stata allegra e spensierata e gli ospiti hanno postato su Instagram le foto e i video della serata. Nelle immagini condivise sui social si intravede anche Pierluigi Diaco che, insieme agli altri ospiti, canta a squarciagola "O surdato 'nnammurato". Nicola Carraro ha pubblicato il brevissimo ma significativo discorso della festeggiata: "Ci sono dei momenti di felicità: questo è uno di quelli", ha detto Mara Venier con gli occhi lucidi (ma con un cappello a forma di torta in testa). Sulla candelina la regina del party ha voluto soffiare insieme ai suoi familiari, con il piccolo Claudietto in prima fila. Eleonora Daniele, che ha voluto Mara come madrina per il battesimo di sua figlia Carlotta, ha postato lo scatto di un bacio sulle labbra tra loro a testimoniare la grande amicizia che le lega.

Il lutto per la morte del genero La famiglia di Mara Venier è stata da poco colpita da un grande lutto quando a giugno è inaspettatamente morto a soli 62 anni il marito della figlia Elisabetta Ferracini, Pierfrancesco Forleo. "Pier, sei stato un genero meraviglioso… Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… Ed io ti ho voluto bene come un figlio… Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce", aveva scritto la conduttrice su Instagram.