Mara Venier, che viaggio incredibile a New York!

Vacanza in famiglia

L'estate Mara Venier la trascorre a Santo Domingo con il marito Nicola Carraro, ma alle porte dell'inverno preferisce l'atmosfera magica di New York. Insieme a lei sono volati negli Usa il figlio Paolo Capponi, la nuora Valentina e il nipotino Claudietto, a cui è molto affezionata e spesso protagonista dei video social della nonna. Ad attenderli nella Grande Mela hanno poi trovato alcuni amici che li hanno accompagnati alla riscoperta della città. Zia Mara e famiglia alloggiano in un hotel esclusivo proprio in Times Square, e dalla camera della loro stanza non hanno esitato a condividere con i follower le immagini della vista pazzesca.

La visita ai luoghi cult

Tutta imbacuccata in caldi piumini per resistere al gelo newyorkese ("Fa freddino", dice aggiustandosi il berretto in testa), Mara Venier posa per i social nei luoghi cult della città già addobbata con le luminarie natalizie. Un pomeriggio l'hanno trascorso al Rockfeller Center, dove è stata allestita la pista di pattinaggio sul ghiacci. Non manca lo scatto di rito a Times Square con le sue luci colorate, né la foto con gli amici davanti al Vessel. Insieme alla combriccola di vacanzieri è salita sulla piattaforma d'osservazione al centesimo piano del grattacielo The Edge e da lì ha condiviso con i follower il panorama spettacolare della città di notte, con le silhouette dei grattacieli tutte illuminate. "Siamo a pezzi", racconta ai follower dopo la giornata da turista. Ma la fatica è valsa sicuramente la pena.